フリーアナウンサー石井亮次（48）が12日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。パチンコ店での強盗事件について報じた際、発言の中に誤認があったとして、番組内で訂正、謝罪した。

番組では、開始から2番目のニュースで、福島県会津若松市で12日午前2時過ぎに発生したパチンコ店での強盗事件について報じた。被害が1000万円超とされることなどの他、強盗に押し入られた店には午前2時ごろでも店員が1人残っていたとの情報があることも説明。石井は店の状況について、一般論として「まあ、掃除だとか、クギの調整だとかとかで、深夜なんとなくパチンコ店の中で作業するってのはあるんでしょうけれども」と推察していた。

その後のCM明けで、石井は「訂正させていただきます」とカメラに向かって頭をさげた。続けて「先ほど、パチンコ店のニュースの中で、深夜に店内でクギ調整をしているんじゃないか、というような話をしてしまいましたが、今、そういうクギ調整をしてはいけない。修理とかであれば、事前に申請をしてクギ調整をするけど、深夜クギ調整はやってはいけない、ということですので、誤った発言でございました。大変失礼いたしました」と謝罪し、さらに深く頭をさげた。