

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44788.26 ボリンジャー:＋3σ(26週)

44664.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43066.62 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42987.99 ボリンジャー:＋2σ(13週)



42718.17 ★日経平均株価12日終値



42548.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42211.00 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41425.12 均衡表転換線(日足)

41355.37 ボリンジャー:＋1σ(25日)

41311.29 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41205.48 6日移動平均線

41144.31 均衡表基準線(日足)

40513.02 均衡表転換線(週足)

40499.75 25日移動平均線

40487.39 新値三本足陰転値

40309.15 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39644.13 ボリンジャー:-1σ(25日)

39634.58 13週移動平均線

39422.85 均衡表雲上限(日足)

38788.51 ボリンジャー:-2σ(25日)

38756.95 75日移動平均線

38525.00 均衡表雲上限(週足)

38320.23 200日移動平均線

38069.60 26週移動平均線

37957.88 ボリンジャー:-1σ(13週)

37932.89 ボリンジャー:-3σ(25日)

37481.20 均衡表雲下限(日足)

36896.23 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36281.18 ボリンジャー:-2σ(13週)

35830.05 ボリンジャー:-1σ(26週)

34604.48 ボリンジャー:-3σ(13週)

33590.50 ボリンジャー:-2σ(26週)

31350.94 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 86.17(前日71.20)

ST.Slow(9日) 68.79(前日50.99)



ST.Fast(13週) 89.33(前日87.49)

ST.Slow(13週) 87.03(前日85.77)



［2025年8月12日］



株探ニュース

