　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44788.26　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
44664.69　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43066.62　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42987.99　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

42718.17　　★日経平均株価12日終値

42548.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42211.00　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41425.12　　均衡表転換線(日足)
41355.37　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41311.29　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41205.48　　6日移動平均線
41144.31　　均衡表基準線(日足)
40513.02　　均衡表転換線(週足)
40499.75　　25日移動平均線
40487.39　　新値三本足陰転値
40309.15　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39644.13　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39634.58　　13週移動平均線
39422.85　　均衡表雲上限(日足)
38788.51　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38756.95　　75日移動平均線
38525.00　　均衡表雲上限(週足)
38320.23　　200日移動平均線
38069.60　　26週移動平均線
37957.88　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37932.89　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37481.20　　均衡表雲下限(日足)
36896.23　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36281.18　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35830.05　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34604.48　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33590.50　　ボリンジャー:-2σ(26週)
31350.94　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　86.17(前日71.20)
ST.Slow(9日)　　68.79(前日50.99)

ST.Fast(13週)　 89.33(前日87.49)
ST.Slow(13週)　 87.03(前日85.77)

［2025年8月12日］

株探ニュース