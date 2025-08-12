オリエンタルラジオ藤森慎吾（42）が12日、都内でABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「GIRL or LADY シーズン2」取材会に出席した。

結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディー”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。シーズン1は視聴者として楽しんでいたといい、出演が決まり「アンミカさんと若槻さんのプレッシャーに耐えうる体をどう身につけようかと思っていた」と笑いつつ「20代と30代で女性をカテゴライズするのはタブーだと思っていたけど、重要視するポイントが違っていて、そこが面白かった」と語った。

昨年結婚し、娘も誕生。早くも娘の結婚について問われ、「すでに嫌だな〜と思いますね。ちゃんとした相手にめぐりあってほしい」と苦笑い。続けて「芸人は嫌。劇場で好きになって彼を応援したい、みたいなのは絶対に許さない」と芸人お断りと明かした。

経済力を条件とし、「僕らみたいな1年目から大ブレークしているならいいけど、下積んでいる人は不安。すてきな人間性を見極めてほしい」と熱く語った。