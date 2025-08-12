松本人志モノマネのタレント・JPが「大切なご報告」 「無事に戻って来て良かったですねぇ〜」優しい言葉広がる
松本人志などのモノマネ芸人・JPが12日、自身のXで「大切なご報告」を行い、反響が寄せられている。
【画像】松本人志モノマネのJPが「大切なご報告」
JPは「昨日携帯を新幹線の車内に忘れてしまいまして無事博多駅にて見つかりました」と明らかにし、「京都駅の駅員さんの親切なご対応」「博多駅のホテルマンさんの親切なご対応」に感謝。
「携帯を2日使えないだけでこんなにも普段見えない景色や音や人との関わりがあるのだと色濃く感じ感動しました」とつづった。
さらに「今まで、連絡取れなかった方すいませんでした」「そして改めて本当にご親切にして下さった方々に永遠の幸せが訪れますように」としたためた。
ファンの間にも「ホントにホントに良かったですね」「無事に戻って来て良かったですねぇ〜」「たくさんの方々に感謝ですね」と優しい言葉が広がっている。
【画像】松本人志モノマネのJPが「大切なご報告」
JPは「昨日携帯を新幹線の車内に忘れてしまいまして無事博多駅にて見つかりました」と明らかにし、「京都駅の駅員さんの親切なご対応」「博多駅のホテルマンさんの親切なご対応」に感謝。
「携帯を2日使えないだけでこんなにも普段見えない景色や音や人との関わりがあるのだと色濃く感じ感動しました」とつづった。
さらに「今まで、連絡取れなかった方すいませんでした」「そして改めて本当にご親切にして下さった方々に永遠の幸せが訪れますように」としたためた。
ファンの間にも「ホントにホントに良かったですね」「無事に戻って来て良かったですねぇ〜」「たくさんの方々に感謝ですね」と優しい言葉が広がっている。