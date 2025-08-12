フジ・堀池亮介アナ、第1子男児誕生を報告「命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感」【全文】
フジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる男児の誕生を報告した。
【写真】かわいすぎる…ぎゅっと握る小さな指を公開した堀池亮介アナ
堀池アナは、小さな子どもの手の写真を添えて「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました。出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました」と報告。
続けて「母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵しております。長い妊娠期間を乗り越え、命を懸けて産んでくれた妻には、言葉では尽くせぬほどの感謝の気持ちでいっぱいです」としたためた。
堀池アナは1996年5月26日生まれ、静岡県出身。2019年にフジテレビに入社した。現在は『サン！シャイン』火・水・木曜の情報キャスターや『F1 GPニュース』を担当。2024年1月31日に結婚を報告した。
■報告全文
【ご報告】
私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました。
出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました。
母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵しております。
長い妊娠期間を乗り越え、命を懸けて産んでくれた妻には、言葉では尽くせぬほどの感謝の気持ちでいっぱいです。
また、支えてくださった医療従事者の皆様にも、心より御礼申し上げます。
この尊い命に惜しみない愛情を注ぎ、家族みんなで力を合わせて、一歩一歩、大切に歩んでいきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
堀池亮介
