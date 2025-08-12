お笑いタレントの明石家さんま（70）が11日に放送されたTBSの2時間半特番「30周年記念！あんたの夢をかなえたろか夏休みSP」（後6・30）に出演。芸能界で活躍するファミリーの深い愛情に「あれはちょっと感動した」と話す場面があった。

番組では、昨年大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」にも初出場したシンガーソングライター、こっちのけんと（29）に“人生を救われた”という少女の夢をかなえ、こっちのけんとが少女と交流する心温まる様子をオンエア。まさか会えると思っていなかった少女は号泣し、こっちのけんとも涙を流すなど、ともに人生のつらい時期を乗り越えた過去がある2人の姿が感動を呼んだ。

そのVTRが流れたあとのスタジオトークだった。さんまは「けんとくんが一番うれしかったんじゃない？逆に。苦しんだり、いろいろしてて」と切り出すと、「私も1回だけ。番組に来て歌ってくれたんですよ」と、こっちのけんとと番組共演が1度あると明かした。

そのうえで「その時に、放送した時に、お兄ちゃんからお礼のLINE来てんの」と、こっちのけんとの兄である俳優で歌手の菅田将暉（32）からお礼のLINEが届いたことを明かした、さんま。

「で、（兄が）それを送ったことは、こっちのけんとくんは知らなかった」とし、「あれはちょっと感動したことを覚えてますけどもね」と兄弟愛に感心していた。