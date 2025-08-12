日食なつこが、ピアノ弾き語りソロツアー『令和モダニズム Ⅱ "lapin"』を11月より開催する。

（関連：日食なつこ、活動15周年企画が堂々フィナーレ キャリアの総ざらいと次なるタームへの助走）

本ツアーは日食の自主企画ライブの中で、“コンセプトツアー”と呼ばれる特定の趣旨を持った企画。今回は全国の歴史的建造物や趣ある会場を巡るツアー『令和モダニズム』の第2弾となる。第1弾は2022年に初開催され、全公演が即ソールドアウトした。

会場には重要文化財や100年以上の歴史を持つ建造物など、様々な時代に建築されたレトロな香りを残す建物が選ばれ、趣向を凝らしたオリジナルツアーになるとのことだ。

チケットは、HP＆SNS先行受付が8月24日23時59分まで行われている。

＜日食なつこ コメント＞

文明開化の香り漂う豪奢な建築物を巡っていくソロツアー「令和モダニズム」。お待たせしました。2022年ぶり、待望の2周目です！

副題の”lapin”はフランス語で「うさぎ」。「玉兎」で土を蹴り上げ全国のZeppを駆け抜けた野性あふるる兎とはまた一味違う、ちょっと気取った“ラパン”の足取りで各地を旅してまいります。どの曲をどんな並びで歌おうか…これほど迷い甲斐あるツアーもそうありませんね。

秋風に冬の匂いが混じり出す、私のいちばん好きな季節。お会いできるのを楽しみにしています。めいっぱいおめかししてきてね。

（文＝リアルサウンド編集部）