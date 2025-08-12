１２日の東京株式市場は、日経平均が大幅高で上値指向を継続、昨年７月につけた史上最高値を大幅に上回り青空圏に突入した。ＴＯＰＩＸも最高値を更新している。



大引けの日経平均株価は前営業日比８９７円６９銭高の４万２７１８円１７銭と大幅高で５日続伸。プライム市場の売買高概算は２７億８１７７万株、売買代金概算は６兆８６４０億円。値上がり銘柄数は９６４、対して値下がり銘柄数は６００、変わらずは５９銘柄だった。



きょうの東京市場はリスクオン一色に染まった。米関税政策を巡る不透明感は漂うものの、ひと頃よりは懸念が後退していることで、投資意欲の減退にはつながっていない。前日の米国株市場ではＮＹダウなど主要株価指数が下値を試す展開だったが、東京市場では朝方から先物主導で裁定買いを誘導し水準を切り上げた。海外投資家とみられる積極的な買いが流入したことも、全体指数の押し上げに寄与した。日本時間今晩に発表予定の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を見極めたいというニーズもあったが、終始買い気が弱まることはなかった。日経平均寄与度の高い半導体関連をはじめ値がさ株に買いが集まり上げ足が強まる形に。日経平均は昨年７月の最高値を約１年１カ月ぶりに大きく上回り、一時４万３０００円台寸前まで上値を伸ばす場面があった。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ<9984.T>が大幅高で上値追いを続けたほか、サンリオ<8136.T>はストップ高に買われた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>をはじめメガバンクも高い。アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>など半導体製造装置関連も軒並み値を飛ばした。トヨタ自動車<7203.T>が高く、ＩＨＩ<7013.T>も物色人気。ファーストリテイリング<9983.T>、良品計画<7453.T>も高い。新電元工業<6844.T>がストップ高で値上がり率トップ、ゼンショーホールディングス<7550.T>も急騰した。



半面、任天堂<7974.T>が冴えず、オリンパス<7733.T>も売りに押された。日本ペイントホールディングス<4612.T>、花王<4452.T>が安く、ニトリホールディングス<9843.T>も値を下げた。ＧＥＮＯＶＡ<9341.T>、ブレインパッド<3655.T>が急落、ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス<9147.T>も大幅安。デジタル・インフォメーション・テクノロジー<3916.T>も売られた。



出所：MINKABU PRESS