ショーボンドの２６年６月期は増収増益で増配見込む、自社株買いも発表 ショーボンドの２６年６月期は増収増益で増配見込む、自社株買いも発表

ショーボンドホールディングス<1414.T>がこの日の取引終了後、２６年６月期の連結業績予想を発表しており、売上高９５０億円（前期比４．７％増）、営業利益２１５億円（同３．４％増）、純利益１５３億円（同１．６％増）を見込み、年間配当予想を１７期連続増配となる前期比６円５０銭増の１８２円とした。



期首受注残高は８１６億９８００万円と前年同期比９．５％減ながら高水準にあり、手持ちの大型工事の施工進捗により１２期連続の増収増益を見込む。一方、工事受注高は前期比１０．９％増の８２０億円を見込んでおり、高速道路各社の工事発注の回復が見込みにくいなか、国、地方自治体の工事案件もあわせて受注積み上げを狙う。



なお、２５年６月期決算は、売上高９０７億１２００万円（前の期比６．２％増）、営業利益２０７億９４００万円（同５．７％増）、純利益１５０億６１００万円（同５．２％増）だった。高速道路各社からの工事発注が減少したことで工事受注高は減少したものの、期首受注残の多かった国、地方自治体の工事売上高が堅調だった。



同時に、上限を１１０万株（発行済み株数の２．１５％）、または５０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は８月１３日から来年６月３０日までで、株主還元の強化及び資本効率の向上を図ることが狙いとしている。



出所：MINKABU PRESS