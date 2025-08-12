俳優の奥貫薫さんが10日、自身のインスタグラムを更新し、長年連れ添った愛車を手放したことを報告しました。



【写真を見る】【 奥貫薫 】 「愛車と、この夏、さよならをしました」「泣く泣く手放すことに」 ＳＮＳに想い 「9年で47200キロ」「子育ての青春時代をともにした車」



奥貫さんは、「まだまだずっと乗っていたかった愛車と、この夏、さよならをしました。私が派手に擦ってしまったことがきっかけではあったのですが、あちこちにもガタが来ていて、すべて直すとかなりの修理代がかかること、車検が近かったことなど、いろいろ考えて、泣く泣く手放すことに。」と、理由をつづり愛車のインパネ写真を掲載。







つづけて、「9年で47200キロ。 距離はあまり走っていなかったけれど、子どもの送り迎えが一番必要な時期、子育ての青春時代をともにした車でした。後部座席のジュニアシートにおさまっていた息子は、いつの間にか隣の助手席に座るように。」と、コメント。

メーターの数字に、自身の歩んだ子育て期間をオーバーラップさせるかのように、多くの思い出が詰まった愛車への愛着をつづっています。







併せて、印字がかすれるほどに使い込まれた、イグニッションボタンの写真も掲載した奥貫さんは「想い出がありすぎて、新しい車を迎えることを決めたあともなかなか手放せず、傷だらけのまま3ヶ月走り続けて、ついに車検と保険が切れるという段で、ようやくさよならができました。」と、投稿。



車検と保険が切れることをきっかけに、ようやく自身の中で区切りがつけられたことを語っていますが、掲載されたシフトノブの写真には、長年握り絞められてきた哀愁が漂うようです。







最後に奥貫さんは「車のナンバーは、そのまま新しい車に引き継いで。 私たちの日々に伴走してくれて、ありがとう。 新しいオーナーさんにも大切にしてもらえますように。」と愛車の思い出はナンバーに引き継ぎ、「愛車の今後」への思いも寄せていました。



この投稿にフォロワーからは「愛車もたくさん乗ってもらえて喜んでますよ。」「愛車との別れって、なんか切ないですよね。」と、共感の声が寄せられていました。









【担当：芸能情報ステーション】