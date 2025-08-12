ÅìµþÅÔÆâ¤Î¾åÈ¾´üÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²³Û¤¬²áµîºÇÂ¿¡¡È¾Ç¯´Ö¤Ç²áµîºÇ°¤ÎµîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÈï³²³Û¤ËÇ÷¤ë¡¡¡È·Ù»¡´±ñÙ¤ê¡Éº¾µ½Èï³²¤Î9³ä¤Ï60Âå°Ê²¼¡¡·Ù»ëÄ£¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
º£Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ÎÈï³²¤ÎÁí³Û¤¬¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½151²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï¡¢¤ª¤è¤½150²¯7000Ëü±ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ°¤À¤Ã¤¿µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÈï³²³Û¤Ë¤ï¤º¤«È¾Ç¯´Ö¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈï³²¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö·Ù»¡´±ñÙ¤ê¤Îº¾µ½¡×¤Ç¡¢Èï³²³ÛÁ´ÂÎ¤Î65¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ²Í¶õ¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢ÊÝ¼á¶â¤ä¸ýºÂ¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Èï³²¤Î9³ä¤¬60Âå°Ê²¼¤È¡¢¼ã¼Ô¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSNS·¿Åê»ñº¾µ½¡×¤È¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤ÎÈï³²¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÈÈæ¤ÙÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¡¢Èï³²³Û¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Îº¾µ½¤Î¾ì¹ç¡¢Èï³²¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Î9³ä¶á¤¯¤¬¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡´±¤¬·Ù»¡¼êÄ¢¤äÂáÊá¾õ¤Î²èÁü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¡¢SNS¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ÇÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÅÅÏÃ¤Ï¡¢½êÂ°¤äÃ´ÅöÉô½ð¡¢Ì¾Á°¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
