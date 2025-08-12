札幌市内でも導入が始まった電動キックボードの「ＬＵＵＰ」ですが、交通ルールを無視した運転が問題となっています。



街中で取材を進めると、危険な運転が相次いで見られました。



街中を颯爽と駆け抜けていく電動キックボード。



７月から札幌市内で導入が始まった、電動キックボードのシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」です。





利用者が増え続けていますがー（山本記者）「あ、信号赤でしたね。車道の信号を見て従わないといけないですが、いま赤信号でそのまま左折していきました」周囲を確認することもなく、赤信号で左折していきます。

さらに他の利用者はー



（山本記者）「これは危険ですね。試し乗りでしょうか」



道路交通法の改正により、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という新たな枠組みに位置付けられています。



そのため、１６歳以上は運転免許がなくても乗れるようになり、ＬＵＵＰはアプリ上で交通ルールのテストを全問正解すると、利用が可能になっています。



交通ルールを破ると道路交通法違反で取締りの対象となりますがー

札幌市内では２人乗りをする利用者も目撃されました。



この場合は交通違反となり、５０００円の反則金または５万円以下の罰金が科される可能性があります。



交通ルールについて、電動キックボードの利用者に話を聞いてみるとー



（利用者）「曲がるときに二段階右折でしたっけ、もちろん気を付けていますし。ミラーがないのが怖いなと思います。ＬＵＵＰでも気軽にすいすい動けて楽しいので、斜め横断したりする人が増えるだろうなと思います」



危険な運転が今後も増えるのではないかと懸念していました。



警察も啓発活動を積極的に行い、安全運転を呼びかけています。

（札幌・中央警察署 工藤和也交通一課長）「（ＬＵＵＰなどの）特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の仲間のひとつなので、一時停止を守る・２人乗りをしない・飲酒運転をしないことなど、交通ルールをしっかりと守って利用していただきたい」



気軽に街中を走行できる電動キックボード。



新たな交通手段として普及するまえに、利用者の交通ルールの周知が求められます。