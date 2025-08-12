[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1261銘柄・下落1577銘柄（東証終値比）
8月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2937銘柄。東証終値比で上昇は1261銘柄、下落は1577銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが81銘柄、値下がりは139銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの3万1340円。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6149> 小田原エンジ 2363 +364（ +18.2%）
2位 <197A> タウンズ 635 +90（ +16.5%）
3位 <6840> ＡＫＩＢＡ 400 +56（ +16.3%）
4位 <2342> トランスＧＧ 230 +26（ +12.7%）
5位 <5870> ナルネット 825.9 +91.9（ +12.5%）
6位 <5034> ウネリー 3150 +348（ +12.4%）
7位 <208A> 構造計画ＨＤ 2920 +306（ +11.7%）
8位 <4259> エクサＷｉｚ 496 +51（ +11.5%）
9位 <6904> 原田工業 489 +47（ +10.6%）
10位 <3986> ビーブレイク 1530 +136（ +9.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3905> データセク 2585 -605（ -19.0%）
2位 <387A> フラー 3150 -580（ -15.5%）
3位 <269A> Ｓａｐｅｅｔ 2630.1 -409.9（ -13.5%）
4位 <1417> ミライトワン 2535 -388.0（ -13.3%）
5位 <4488> ＡＩｉｎｓ 3620 -550（ -13.2%）
6位 <5029> サークレイス 1140 -165（ -12.6%）
7位 <4040> 南海化学 2835 -410（ -12.6%）
8位 <6562> ジーニー 1340.5 -183.5（ -12.0%）
9位 <4447> ＰＢシステム 565 -72（ -11.3%）
10位 <9229> サンウェルズ 785 -100（ -11.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2655 +26.5（ +1.0%）
2位 <5101> 浜ゴム 5177 +51（ +1.0%）
3位 <4689> ラインヤフー 506.9 +3.9（ +0.8%）
4位 <6920> レーザーテク 15600 +115（ +0.7%）
5位 <6506> 安川電 3116.5 +22.5（ +0.7%）
6位 <9735> セコム 5840.5 +31.5（ +0.5%）
7位 <9766> コナミＧ 25349.5 +109.5（ +0.4%）
8位 <9531> 東ガス 5643.4 +20.4（ +0.4%）
9位 <4506> 住友ファーマ 1401 +5（ +0.4%）
10位 <7012> 川重 10879.5 +34.5（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4901> 富士フイルム 3500.1 -32.9（ -0.9%）
2位 <8801> 三井不 1553.2 -13.8（ -0.9%）
3位 <6098> リクルート 8714 -76（ -0.9%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2300 -20.0（ -0.9%）
5位 <6526> ソシオネクス 3000 -26.0（ -0.9%）
6位 <3289> 東急不ＨＤ 1172.1 -6.4（ -0.5%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 831 -4.0（ -0.5%）
8位 <5706> 三井金 7521.9 -34.1（ -0.5%）
9位 <4755> 楽天グループ 834.2 -3.6（ -0.4%）
10位 <7267> ホンダ 1641.6 -6.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
