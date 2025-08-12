　8月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2937銘柄。東証終値比で上昇は1261銘柄、下落は1577銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが81銘柄、値下がりは139銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの3万1340円。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6149>　小田原エンジ　　　 2363　　+364（ +18.2%）
2位 <197A>　タウンズ　　　　　　635　　 +90（ +16.5%）
3位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　400　　 +56（ +16.3%）
4位 <2342>　トランスＧＧ　　　　230　　 +26（ +12.7%）
5位 <5870>　ナルネット　　　　825.9　 +91.9（ +12.5%）
6位 <5034>　ウネリー　　　　　 3150　　+348（ +12.4%）
7位 <208A>　構造計画ＨＤ　　　 2920　　+306（ +11.7%）
8位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　　496　　 +51（ +11.5%）
9位 <6904>　原田工業　　　　　　489　　 +47（ +10.6%）
10位 <3986>　ビーブレイク　　　 1530　　+136（　+9.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3905>　データセク　　　　 2585　　-605（ -19.0%）
2位 <387A>　フラー　　　　　　 3150　　-580（ -15.5%）
3位 <269A>　Ｓａｐｅｅｔ　　 2630.1　-409.9（ -13.5%）
4位 <1417>　ミライトワン　　　 2535　-388.0（ -13.3%）
5位 <4488>　ＡＩｉｎｓ　　　　 3620　　-550（ -13.2%）
6位 <5029>　サークレイス　　　 1140　　-165（ -12.6%）
7位 <4040>　南海化学　　　　　 2835　　-410（ -12.6%）
8位 <6562>　ジーニー　　　　 1340.5　-183.5（ -12.0%）
9位 <4447>　ＰＢシステム　　　　565　　 -72（ -11.3%）
10位 <9229>　サンウェルズ　　　　785　　-100（ -11.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2655　 +26.5（　+1.0%）
2位 <5101>　浜ゴム　　　　　　 5177　　 +51（　+1.0%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　506.9　　+3.9（　+0.8%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　15600　　+115（　+0.7%）
5位 <6506>　安川電　　　　　 3116.5　 +22.5（　+0.7%）
6位 <9735>　セコム　　　　　 5840.5　 +31.5（　+0.5%）
7位 <9766>　コナミＧ　　　　25349.5　+109.5（　+0.4%）
8位 <9531>　東ガス　　　　　 5643.4　 +20.4（　+0.4%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 1401　　　+5（　+0.4%）
10位 <7012>　川重　　　　　　10879.5　 +34.5（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4901>　富士フイルム　　 3500.1　 -32.9（　-0.9%）
2位 <8801>　三井不　　　　　 1553.2　 -13.8（　-0.9%）
3位 <6098>　リクルート　　　　 8714　　 -76（　-0.9%）
4位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2300　 -20.0（　-0.9%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　　 3000　 -26.0（　-0.9%）
6位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1172.1　　-6.4（　-0.5%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　831　　-4.0（　-0.5%）
8位 <5706>　三井金　　　　　 7521.9　 -34.1（　-0.5%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　834.2　　-3.6（　-0.4%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　 1641.6　　-6.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース