◇MLB エンゼルス7ー4ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)

ドジャース対エンゼルス戦の試合前には、ドジャースの大谷翔平選手と花巻東高の先輩でエンゼルスの菊池雄星投手が笑顔で談笑する一幕がありました。

大谷選手は、古巣エンゼルスとの一戦。試合前のグラウンドで高校の先輩・菊池投手を見つけると、脱帽して小走りで駆け寄ります。

握手を交わした2人はグラブ片手に肩を組み、記念撮影。カメラマンがカメラのレンズキャップを外し忘れていることに気づくと大谷選手がレンズキャップを外し、いたずらな笑みを浮かべる様子も見られました。撮影後は楽しそうに談笑すると、それぞれの練習に戻っていきました。

大谷選手はこのカード3戦目に先発予定。ブルペンに入りノーワインドアップから変化球を交え26球を投じます。その後、ブルペンから出てくると、エンゼルスの球団スタッフに囲まれ記念撮影や談笑を楽しむ様子がありました。

試合では大谷選手が8回に3試合連続となる42号ソロを記録。それでもエンゼルスが山本由伸投手から6点を奪うなど、カード初戦を勝利しています。