京王百貨店 新宿店では、7階大催場において、8月23日〜9月10日の期間、「大北海道展」を開催する。

2002年からスタートし20年以上続く同店の北海道展は、単県物産展で唯一、春と秋の年2回・各2週間の開催が定例となっている人気・規模ともにトップの物産展。さまざまな北海道グルメが都心で堪能できるイベントとして幅広い世代の消費者に人気があり、春・秋それぞれの開催において2年連続過去最高の売上を記録している。今期は、夏休み期間も十分に楽しめるよう会期を前倒し、過去最長となる19日間に拡大して開催する。地元で話題のグルメから北海道みやげの定番までそろえ、1週ごと（1週目：8月23日〜9月1日、2週目：9月2日〜10日）に一部内容を変更し、計83店舗（うち初登場8店舗）が出店する。

今展の注目ポイントは、残暑に楽しむひんやりスイーツを過去最大規模・約65種を展開するとのこと。北海道産メロン・ハスカップ、ヨーグルトと組み合わせたパフェ・サンデー・飲むソフトクリームのほか、世界大会で優勝したジェラートが初登場するなど、長引く残暑におすすめの後味がすっきりとしたひんやりスイーツが充実する。

北海道ラーメンを実演で食べ比べできる「京王ラーメンフェス」を開催する。各週2店舗ずつ、計4店舗の人気ラーメン店が登場。「焙煎ごまみそ」「オホーツク豚骨塩」「背脂焼き煮干し醤油」「札幌背脂味噌」など各店自慢の食材で仕上げた京王百貨店限定メニューを楽しめる。

また、「京王百貨店限定」「平日数量限定」楽しみ方いろいろな3つの価格帯でそろう、肉・海鮮弁当を販売する。3000円台・2000円台で京王百貨店限定の肉・海鮮弁当13種を展開するほか、平日数量限定1080円弁当を販売する

［「大北海道展」概要］

会期：8月23日（土）〜9月10日（水）

（1週目：8月23日〜9月1日、2週目：9月2日〜10日）

会場：京王百貨店 新宿店7階 大催場

営業時間：10時〜20時 ※9月1日（月）・最終日は17時閉場

京王百貨店＝https://www.keionet.com