ホテルニューグランド、S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店で「アサイーボウル」と「マンゴースムージー」を販売
ホテルニューグランドは、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店で8月16日から、新作カフェメニュー「アサイーボウル」と「マンゴースムージー」の販売を開始する。
「アサイーボウル」は、栄養価が高くスーパーフードとして注目される濃厚な口当たりのアサイーにアールグレイの薫りを纏わせたグラノーラやフルーツをトッピング、華やかに仕上げた一品。「マンゴースムージー」は、ほんのり香るオレンジをアクセントに、マンゴーの濃厚でジューシーな果実味に程よい酸味が口いっぱいに広がるリッチな味わいが魅力のスムージーとなっている。
どちらもフルーツの美味しさを堪能することができる満足度の高いメニューとのこと。暑さに溶けそうな今年の夏、ひんやりが嬉しい新作カフェメニューで、買い物のちょっとした休憩やカフェタイムのお供に楽しんでほしい考え。
［販売概要］
販売開始：8月16日（土）から
小売価格：
アサイーボウル イートイン 1375円／テイクアウト 1350円
マンゴースムージー イートイン 880円／テイクアウト 864円
販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店（横浜高島屋 地下1階 Foodies'Port2）
営業時間：10:00〜21:00（カフェ L.O.20:00）
カフェ席数：テーブル4卓8席・カウンター6席
問合せ：S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店／045−534−3970（直通）
ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp