角型も丸型も、10種のプラグで幅広いPCを充電できる外付けバッテリー
サンワサプライは8月12日、10種類のプラグで幅広い機種に接続できるノートPC用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売した。直販サイト「サンワダイレクト」での価格は16,800円。
700-BTL058
20,000mAh（72Wh）容量のPC用モバイルバッテリー。12V／19V出力に対応し、10種類の変換プラグが付属することで多彩なメーカーのPCに適合できる点が特徴だ。プラグは出っ張りが少ないL字型で、ケーブルを取り回しやすい設計となっている。
搭載ポートはDC19V／3.5A出力ポート、DC12V／3.5A出力ポート、USB-A出力ポート（最大2.4A出力）、DC18V／2A入力ポートの4つで、USB出力はDC出力と同時利用できない。電源ボタンは側面に備え、バッテリー残量をLEDの点灯／点滅で知らせる。
ケースは3重ケース構造で温度監視センサーを搭載し、加熱保護機能を内蔵する。本体サイズはW98×D150×H38mm、重さは約660g。
付属プラグの一覧。角型にも対応する
入出力ポート部。USB Type-Cは非搭載
