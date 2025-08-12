¡Ö°ìÉô¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×3ÀïÏ¢È¯42¹æ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¡×¡È³®Àû»î¹ç¡É¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Î°ìÈ¯
ÂçÃ«¤¬3ÀïÏ¢È¯¤Î42¹æ¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î11Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø42¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î3ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï4¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¡È³®Àû¡É¤Ç¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3ÀïÏ¢È¯42¹æ
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥389¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó118.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬42¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤ÇºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥Û¥»¡¦¥½¥ê¥¢¡¼¥Î¤Ïº£µ¨¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç24»î¹ç¤Ç7¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.01¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É´¿·Þ¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDoger Blue¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö°ìÉô¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤Î¸å¡¢8²ó¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë¤â3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ4¡Ý7¤ÈÄÉ·â¡£¤·¤«¤·¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
