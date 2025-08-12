ド軍32歳の打撃低迷は「異常である」25億円男の“挽回”を期待する指揮官が言及「私は彼にチャンスを与えている」
コンフォートの打撃低迷にロバーツ監督が言及した(C)Getty Images
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が打撃低迷を続けるマイケル・コンフォートについて語っている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じた。
【動画】直近6戦3発！コンフォートが7号2ランを放つシーン
同メディアは「マイケル・コンフォートはドジャース入団1年目で明るい兆しがほとんどないが、ロバーツ監督は毎日コンフォートを支え続け、チームの勝利にコンスタントに貢献してくれることを期待している」と綴っている。
指揮官はコンフォートについて「OPS.800を追求するつもりはないが、チャンピオンシップの優勝に向けて日々向上できると思っている。なので、私は彼にチャンスを与えている」と話し、「彼は良い打席をこなせばいい。ヒットを打ち、走者をホームに還すことができるようになってほしい」と、好機での1本を期待した。
記事では「32歳の彼はMLBでの10年間のキャリアを通して打率.220を下回ったことがないため、この数字は彼らしくない。さらに、彼の最低OPSは2023年シーズンの.718であり、コンフォートのシーズンを通しての低迷は異常であることがわかる」と、本来の姿ではないと指摘している。
ロバーツ監督が言うようにチャンスで勝利につながる一打を多く打つことができれば「インパクトを残すことはできる」とし、今季1年1700万ドル（約25億円）で加入した男の奮起を期待していた。
