ド軍32歳の打撃低迷は「異常である」25億円男の“挽回”を期待する指揮官が言及「私は彼にチャンスを与えている」

コンフォートの打撃低迷にロバーツ監督が言及した(C)Getty Images

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が打撃低迷を続けるマイケル・コンフォートについて語っている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じた。

【動画】直近6戦3発！コンフォートが7号2ランを放つシーン

同メディアは「マイケル・コンフォートはドジャース入団1年目で明るい兆しがほとんどないが、ロバーツ監督は毎日コンフォートを支え続け、チームの勝利にコンスタントに貢献してくれることを期待している」と綴っている。

指揮官はコンフォートについて「OPS.800を追求するつもりはないが、チャンピオンシップの優勝に向けて日々向上できると思っている。なので、私は彼にチャンスを与えている」と話し、「彼は良い打席をこなせばいい。ヒットを打ち、走者をホームに還すことができるようになってほしい」と、好機での1本を期待した。