Ì¾ÁÒ½á¡¢ºÊ¡¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡õÂ©»Ò¤ÈLA¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÑÀï 3¥·¥ç¥Ã¥È¡õÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸å¤í»Ñ¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/12¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢Ä¹ÃË¤È¤ÎLA¤Ç¤ÎÌîµå´ÑÀï¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥óÌ¾ÁÒ¡¢Èþ¿ÍºÊ¡õÂ©»Ò¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
¡ÖÇ°´ê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î40¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â´Ñ¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î½êÂ°¤¹¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Ì¾ÁÒ¡£¡Ö¡ôÌ¼¤ÏÎ±³ØÃæ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÌ¼¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¡¢Ä¹ÃË¤È¤Îµå¾ì¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤äLA¤Ç¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ö»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤â¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¼Ì¿¿»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµå¾ìÆâ¤Ç¤Î»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÃÆ´Ý¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÁÒ¤À¤¬¡Ö½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿ ½ñ¤¤¤Æ¤â½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈLA¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¼«Ëý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Äº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¼«Ëý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÁÒ¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë·ëº§¡£2007Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ì¾ÁÒ½á¡¢ºÊ¡¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡õÄ¹ÃË¤ÈLA¤Ø
