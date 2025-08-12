元アイドル、3歳娘顔出しの親子ショット公開「透明感すごい」「表情が最高ですね」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が8月11日、自身のInstagramを更新。3歳の娘との親子写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】志田友美「表情が最高」と話題の3歳娘顔出し2ショット
志田は「いい写真〜 最後が1番好きです」と写真撮影の仕上がりへの満足感を表明。「今回もいい写真ばっかりだからまた載せさせて」とつづり、白いワンピースを着用して3歳の娘を抱きしめるポーズや手を繋いだ姿など、親子でのポートレート写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「親子で美しい」「可愛い」「透明感すごい」「娘ちゃんの表情が最高ですね」「仲良し親子」「素敵な思い出写真」といったコメントが寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】志田友美「表情が最高」と話題の3歳娘顔出し2ショット
◆志田友美、3歳娘との親子写真披露
志田は「いい写真〜 最後が1番好きです」と写真撮影の仕上がりへの満足感を表明。「今回もいい写真ばっかりだからまた載せさせて」とつづり、白いワンピースを着用して3歳の娘を抱きしめるポーズや手を繋いだ姿など、親子でのポートレート写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「親子で美しい」「可愛い」「透明感すごい」「娘ちゃんの表情が最高ですね」「仲良し親子」「素敵な思い出写真」といったコメントが寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】