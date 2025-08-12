フジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が12日、自身のインスタグラムで第1子男児誕生を報告した。

「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と報告し、「出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました。母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵しております」と喜びをつづった。

ベビーが小さな手で指をしっかり握るショットを公開。「長い妊娠期間を乗り越え、命を懸けて産んでくれた妻には、言葉では尽くせぬほどの感謝の気持ちでいっぱいです」と妻への感謝をつづり、「また、支えてくださった医療従事者の皆様にも、心より御礼申し上げます」と医療従事者へのお礼も。

「この尊い命に惜しみない愛情を注ぎ、家族みんなで力を合わせて、一歩一歩、大切に歩んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」と父としてのメッセージを記した。

堀池アナは2019年に順大からフジテレビに入社し、現在は「サン!シャイン」でナレーションを担当するほか、サッカー、F1、フィギュアスケートなどの実況も行っている。24年1月に会社員の女性との結婚を発表した。父は元サッカー日本代表の堀池巧氏。