元ニッポン放送でフリーアナウンサーの五戸美樹（39）が12日、自身のインスタグラムで、2日に慢性腎不全のため死去した元ニッポン放送アナウンサーの栗村智（くりむら・さとる）さんを追悼した。

五戸アナは「ニッポン放送時代の大先輩、栗村智アナウンサーがお亡くなりになりました」と書き出し、「長い間闘病されていましたが、そうとは感じさせないお元気な姿が印象的で、まだ信じられません。プロ野球中継、そして競馬実況を長く担当され、メジャーリーグにもお詳しく、緻密な準備と入念なリサーチで本番を迎えることを勉強させていただきました」とつづった。

「私が競馬中継のスタジオを担当していた時は、予想の話をよくさせていただきました。退社する時は背中を押していただきました。優しくしてもらった記憶しかありません」と回顧。「もう一度お会いしたかったです。心の整理がつきません。栗村さん、ありがとうございました。ご冥福をお祈りします」と追悼した。

栗村さんは1977年に同局入社。明るい人柄と落語好きな一面を生かした語り口が持ち味で「ニッポン放送ショウアップナイター」や競馬中継などスポーツ実況を中心に活躍。06年10月からは朝のワイド番組「栗村智のおはよう散歩道」のパーソナリティーとして、同局の朝の顔を務めた。

06年に腎臓に疾患が見つかったが、人工透析をしながらマイクの前に座り続けた。14年4月には脳出血を患ったが、1カ月で職場復帰していた。13年に定年退職し、18年からはフリーアナウンサーとして活動していた。