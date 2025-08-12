福山雅治『ブラック・ショーマン』完成報告会で語る“人力マジック”
▲ （左から）福山雅治、有村架純
8月11日、東京都内で映画『ブラック・ショーマン』の完成報告会が行われ、主演の福山雅治と有村架純、田中亮監督が出席した。福山は、自身初となるダークヒーロー役の役作りとマジックの練習について語った。
本作は、東野圭吾氏のミリオンセラー小説を映画化したミステリーエンターテインメントである。福山は、元マジシャンでありながら金に汚く、息を吐くように嘘をつく主人公・神尾武史を演じる。
イベント冒頭、完成したばかりの本作を鑑賞した福山は「ずばり、面白かったです。大変楽しめました」と述べた。さらに「スピード感があって、テンポ感も良く、特にマジックのシーンは、明らかに現場で、人力でやっていることが伝わると思う」と述べ、CGに頼らないパフォーマンスを挙げた。
役作りについて、福山は自身を「心配性なんです」と述べ、「自分一人で練り上げて現場に来るタイプではない。監督やプロデューサーの皆さんと相談しながら、『共犯関係』になってキャラクターを作っていった」と語った。稽古場では制作陣と密にディスカッションを重ねたという。
田中監督は現場での工夫を明かした。「台本では手から免許証を出すシーンだったのですが、福山さんが練習したら出来てしまった。『もう1つ、2つ上のマジックをやれます』とプレゼンをいただき、急遽、口から出すマジックに変更しました」と述べ、「嬉しい誤算でしたが、福山さんは本当に努力家」と話した。
これに対し福山は「心配なんです、本当に」と述べ、「台本に書かれていないマジックが現場で発生したりして、どんどんハードルが上がっていった」と振り返った。背景には「雨の日も風の日もひたすらコインを持ってずっとやってる」という練習があったとし、「マジックで事件を解決していく話ではないですが、フィジカルでやっているマジックが散りばめられているだけで、神尾武史が本当のマジシャンなのだという説得力が生まれた」と語った。
ダークヒーロー像については、「僕自身も彼が善なのか悪なのか、まだ分かっていません。その存在自体がマジックのようなキャラクターになればいいなと思っていました」と述べた。
▲ （左から）田中亮監督、福山雅治、有村架純
▲ （左から）福山雅治、有村架純
▲ 映画『ブラック・ショーマン』本予告
■関連リンク
映画『ブラック・ショーマン』…公式WEBサイト