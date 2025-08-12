「ひたすら可愛い。笑」24歳になった斉藤光毅、なでしこ長谷川唯が3ショット投稿で祝福

2024年パリ五輪でU-23日本代表の背番号10を背負った斉藤光毅。

横浜FCでは現役高校生だった16歳でトップチームデビューを果たした逸材だ。

2021年にベルギーのロンメルに引き抜かれて以降、海外でプレーしてきた。170cmと小柄ながら切れ味鋭いドリブルが武器のアタッカーで、童顔なこともあってか、海外ではチームメイトからもファンからも愛されている。

その斎藤は8月10日の誕生日で24歳になると、なでしこジャパンのキャプテンである長谷川唯から祝福メッセージを送られていた。

長谷川は仲良しの清水梨紗、そして、斎藤との3ショットをSNSに投稿しつつ、「お誕生日おめでとう！こうきちゃん！！ひたすら可愛い。笑」とつづっていたのだ。

長谷川と清水はマンチェスター・シティに所属しており、斎藤も昨季はロンドンにあるQPRでプレーしていたため、現地で対面していたのだろうか。斎藤は「あざます！！」と28歳と先輩である長谷川に返信している。

なお、斎藤は英2部のQPRを退団したが、古巣であるベルギー2部のロンメルに戻ったようだ。ロンメルが斎藤の誕生日を祝ったSNSの投稿で、斎藤は今季用のユニフォームを着ている（今後移籍する可能性もあるはずだが）。