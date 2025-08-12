Æ²°ÂÎ§¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡Ö¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¤Ï8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ó¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¤«¤ó¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖHello, summer glow¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò4ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÌÀ¾¾¤µ¤ó¡£1¡¢2¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢2Ëç¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÆü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀ¾¾¤µ¤ó¡£7·î18Æü¤Ë¤â¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¾¾¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
