¥Ü¡¼¥ë£ö£ó¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÌòÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¡Ö¤Ê¤¼¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢³¤³°¤Ç¤Ï²þ¤á¤ÆÄ©Àï¼Ô¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Î¼ÂÎÏ¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Î£Å£×£Ó£²£´¡×¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÀï¤Ï¡ØºÇ¤â¸·¤·¤¤»îÎý¡×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÇ¤â´ÊÃ±¤ÊÊó½·¤«¡©¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÀï¤ò¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤»îÎý¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Î£Å£Ó¡×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÈà¡Ê¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ë¤ÏÌµÇÔ¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖºÇ¤â¸·¤·¤¤»îÎý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜÅö¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤òÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ê¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤âºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î³¬µé¤«¤éÄ©Àï¼Ô¤òÁª¤Ö¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄ©Àï¼Ô¤ÎÌòÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃ¯¤«¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡ØºÇ¤â¸·¤·¤¤»îÎý¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î£Ô£Ê¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ä£³£´ºÐ¤Î¥í¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ª¥¹¤È¤Î²áµî£²»î¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤òÁª¤ó¤À¤À¤±¤À¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬£×£Â£Á¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¡¢¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ä¥ê¥ª¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£