お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が１２日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演。ハマっているＫ―ＰＯＰアイドルを明かした。

塙は夏休みに、家族で沖縄へ。ドライブ中にＫ―ＰＯＰを聞いていたことから「Ｋ―ＰＯＰ好きになって帰ってきた。子どもの影響で」と明かした。

沖縄から帰ってきたあと、塙は娘と池袋のＫ―ＰＯＰグッズショップを訪れたという。「長女は『ＩＬＬＩＴ』のウォンヒ、次女は『ＩＶＥ』ウォニョンが好き」と説明した。娘のため、トレーディングカードを買おうとしたという塙だが「わかんないの、顔が。もう全然。どれがどれか 長女もどっか行っちゃうし、携帯見ても分かんないから。三女が来てくれて。３枚ぐらいウォンヒのカードを買ってあげて。ウォニョンも」とエピソードを語った。

その上で「ＩＬＬＩＴは曲が結構いい曲多くて。『Ａｌｍｏｎｄ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ』っていう曲がいい」と紹介。放送で同曲が流れると「これ結構いい曲でさ。日本でも人気のある曲らしいんだけど、こればっか聴いてて、最近。今日無意識にアーモンドチョコレート食ってて恥ずかしくなった」と告白。「もろにアイリットの影響」と苦笑した。