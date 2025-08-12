¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«
¡¡9·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØMR.JIMMY ¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥ßー¡Ù¡ÈºÆ¸½·Ý½Ñ¡É¤ÎÄÉµá¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤Î¾×Æ°
¡¡¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ú¥¤¥¸¡Ê¥®¥¿ー¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ýー¥ë¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡Ê¥Ùー¥¹¡¿¥ー¥Üー¥É¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥×¥é¥ó¥È¡Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¡Ë¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡¢60Ç¯ÂåËö¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì¤¸ø³«¤Î¥Üー¥Ê¥à¤ÎÀ¸Á°²»À¼¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¡¢½é´ü¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥ô±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±éÁÕ¥·ー¥ó¤ÏÉôÊ¬Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¶Ê¤º¤Ä±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥éー¥ÉÄÌ¤ê¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢¥äー¥É¥Ùー¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÄêÈÖ¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥±¥×¤È¥¢¡¦¥íー¥ê¥ó¡×¤òºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ú¥¤¥¸¤Ï¡Ö¥½¥í¤äÂ¨¶½¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤òÂ³¤±¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤Ï¡ÖÉô²°¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¯ー¥ë¤Ê¥½¥¦¥ë²Î¼ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥«¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥×¥é¥ó¥È¤â¡ÖÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤µ¡£¤¢¤ì¤³¤½¤¬ËÍ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Üー¥Ê¥à¤ÎÀ¸Á°¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー²»¸»¤òÈ¯·¡¤·¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÛ¡¹¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÁÛÁü¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È²½³ØÈ¿±þ¡É¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¥á¥ó¥Ðー4¿ÍÁ´°÷¤Ë¤è¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë