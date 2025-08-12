歌舞伎俳優の中村又五郎（69）中村歌昇（36）らが12日、都内で「松竹大歌舞伎」制作発表記者会見に出席した。

演目は「泥棒と若殿」「華競芝居賑 お祭り」の2作で、公演は10月31日から11月25日まで、18会場全23公演となる。

中村種之助（32）や、歌昇の長男種太郎（9）と次男秀乃介（6）もそろい、一家そろっての出演、全国巡業となる。又五郎は「泥棒と若殿」について「すてきな作品だなと思っておりました。歌昇と種之助にやってもらおうという形になったこと、ありがたく思っています。内容的にはわかりやすい作品なのかなと思っています」とし、「『お祭り』は、派手で歌舞伎のあでやかさ、にぎやかさ、江戸の風情が伝われば良いかなと思っています」と語った。

世間では、歌舞伎を題材にした映画「国宝」（李相日監督）が興行収入は88億円を超え、100億円超えも射程圏内に入るなど社会現象となっている。東宝配給の同映画の感想を問われた又五郎は、「まだ拝見しておりません。映画は松竹の映画と決めております」とジョークを交えて笑わせた。種之助は「僕も兄（歌昇）も拝見してませんが、歌舞伎に興味を持っていただけるのはありがたいことですので、全国の皆さんにそれをきっかけに見に来ていただけたらうれしい」と願った。