秋元真夏「服のアイロンがけが結構苦手で…」奮発して買ったもの
タレントの秋元真夏（31歳）が、8月10日に放送されたバラエティ番組「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」（NHK）に出演。“最近買ったもの”について語った。
この日、ゲスト出演した秋元は、「どういうことにお金を使われてますか？」と聞かれ、「私、服のアイロンがけが結構苦手で。シワがついちゃうようなシャツとかも、そのまま現場に着て行っちゃって、しわくちゃで行くんですよ」と語る。
そのため「スチームクローゼットを買いました」と話し、「ほんと冷蔵庫みたいな感じで、開けると服をかけるところがあって。ここに入れておくと、シワも取れるし、焼肉屋さんのニオイとかも全部なくなるんですよ」と説明。
MCの有吉弘行が驚きつつ、「どれぐらいするんだろう？」とたずねると、秋元は「…これ結構する…20万円くらい。もう奮発して。電器屋さんに売ってました」と語った。
