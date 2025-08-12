女の子と判明→父の“無”表情に19万いいね「旦那さんかわいい」「爆速メンタル」【ママリ】

たった数十秒後に…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、タマ嫁👁 👁X(@tama_yome)さんの投稿です。

妊娠中に性別が判明したとき、ドキドキとワクワクがいっぱいですよね。タマ嫁👁 👁Xさんの「性別判明」のエピソードが、多くの共感と笑いを集めていますので、ご紹介します。

お腹の子が女の子だと夫に伝えたら、イエーイ！！！とハイタッチして喜び、感極まって（？)涙を流し、数十秒後「…じゃいつかお嫁に行っちゃうってこと？結婚式とか、俺も出るんだよね？……すごく嫌な気持ち…なんだよそれ…」と爆速で病み始めて草だった

奥さんのおなかの子が女児と判明し、大喜びのパパ。なんと、感極まって涙するほど。パパの様子を見て感動する奥さんの横で、喜びの余韻にひたる間もなく、急に静かになるご主人。そして急激に病みモードへと突入するのです。女の子のパパになることのうれしさの中にある「覚悟」が、ちょっと不器用で、でも尊いですよね。娘さんが生まれたら、とっても優しい子煩悩なパパになること間違いなしです！



この投稿には「女の子おめでとうございます 夫さんの爆速メンタルが面白すぎて笑ってしまいました...wお婿さん貰う手もありますよ！」「旦那さんかわいくてほっこり」といったリプライがついていました。感情が忙しいご主人さんがかわいい投稿でした。

