病気で元気がないおじいちゃんに小6の孫が贈った「日めくりカレンダー」が沁みる…。お母さんに話を聞いた
孫が祖父にプレゼントを贈る。それだけで感動的ですが、今回は特にウルッときてしまいました。
Threadsユーザーであるri_ririyさんの娘さんは、小学6年生のころに日めくりカレンダーを自作。これは、病気になって気持ちが沈んでいたおじいちゃんを励まそうと自らノートを買い、「前向きになれるように」と誕生日プレゼント用に作ったものだそうです。
日めくりカレンダーを受け取るとどう励まされ、どう前向きになっていくのか？ それは、めくればわかります。
◆日めくりカレンダーの中身は
「一輪の花さえも一生懸命に生きている。誰にも見られなくても。」
「どうしようもないことは辛くて苦しいけど、少しでも、その苦しみを軽くできることがあるのなら協力するよ」
「たまには空を見上げてみてよ。朝焼けも夕焼けも夜空ももう一度確かめてみて。よく見て。」
「あなたが生きているだけでそれでいいって、思ってる人は確かにいる。それだけは覚えていて。」
1日進むたびに、読むと前向きになり、明るくなるような言葉と出会うことができるわけですね！
娘さんが自作したこの日めくりカレンダーについて、母親であるri_ririyさんに話を聞いてみました。
◆余命宣告されたおじいちゃんが明るくなった
――日めくりカレンダーに書いてある文章は、娘さんが自分で考えたのですか？
ri_ririy：作者名の記載があるものは娘がネットで名言集を調べて、良さそうなものをピックアップして書いたようです。
――「毎日を生きよ。あなたの人生が始まった時のように。 ゲーテ」などが、それにあたるわけですね。
ri_ririy：はい。作者の名前が入っていないのは、すべて娘が考えた言葉です。
――「一輪の花さえも一生懸命に生きている。誰にも見られなくても。」などが、娘さんが考えた言葉ということですね。気持ちが沈んでいたおじいちゃんが前向きになりそうな言葉が多いです。
ri_ririy：はい、「生きる」という表現が多いですよね。
――この日めくりカレンダーを受け取ったおじいちゃんは、どういう反応でしたか？
ri_ririy：喜んでいましたね。「がんばるよ」と言っていました。
――おじいちゃんはとても励まされたと思います。その後、容態はどうなりましたか？
ri_ririy：病気になって最初のときに、もう余命宣告はされていました。でも、日めくりカレンダーをもらって少し前向きになったと思います。明るくなっていました。
◆母親から見た特にお気に入りの言葉は……
――娘さんが日めくりカレンダーを作っていたとき、ri_ririyさんは娘さんがどんな言葉を綴っていたかは知っていましたか？
ri_ririy：いえ、中身はまったく見ていませんでした。たぶん、部屋でコツコツ作っていたのだと思います。だから、実家（おじいちゃんの家）に行ったときに飾ってある日めくりカレンダーを見て、そこでその日の言葉を読んでいたぐらいでした。
その後、祖父が亡くなり、それからは祖母が日めくりカレンダー使っていたのですが、最近になって娘がもらって帰ってきたので、わが家で飾るようになりました。改めてそこで日めくりカレンダーを見て「なかなか、いいことが書いてるあるなあ」と、私も夫も知りました（笑）。
――ママの目から見て、特にどの言葉がお気に入りですか？
ri_ririy：「いつも通ってる道とはちがう道を歩いてみる。いつも考えていることとは違うことを考えてみる」というのが私は好きです。
――これは娘さんが自作した言葉ですね！ 病気のおじいちゃんにも沁みる言葉ですし、普通の人にも教訓になるような言葉だと思います。とても、小学生の頃に書いたとは思えない深い言葉ですが……（笑）。
