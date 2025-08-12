芸能事務所のPastureは12日、公式X（旧ツイッター）を通じ、俳優の高橋祐理（25）が公演中に鼻を負傷するアクシデントが発生したことを公表した。

Pastureは「激情バニッシュ演劇『咎狗の血』」公式Xの「昨日8月11日(月・祝) 17時30分の公演にて、アキラ役の高橋祐理さんが鼻を負傷するアクシデントが発生いたしました」と報告するポストを引用。

「昨夜、出演中の激情バニッシュ演劇『咎狗の血』公演にて鼻を負傷するアクシデントが発生いたしました。終演後、病院にて医師の検査・診断を受け外傷処置を行い、今朝改めて受診した結果、鼻骨にごく軽度の骨折が認められるとの診断を受けましたが、日常生活や舞台出演に支障はございません」と発表。

「高橋本人の強い意志もあり、医師の許可のもと、関係各位ならびに製作委員会の皆様と協議の上、安全に配慮して、明日からの公演にも出演する予定です」と明かした。

続けて「高橋を応援してくださる皆様、公演を楽しみにしてくださっている皆様には、多大なご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後も通院を続けながら、日々体調を確認し、高橋本人の心身の安全に配慮して公演をサポートしてまいります」とした。