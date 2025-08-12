ノンワイヤーでも盛れる！ラディアンヌの新作ブラhale登場♡

「ラクして整う」を追求する補正下着ブランドAhr.（アール）から、話題のノンワイヤーブラ『hale（ハレ）』が登場！人気の「cizucu」に続く第二弾として、“盛れるのに苦しくない”“見えてもかわいい”を叶える、薄着の季節にぴったりの一枚です。補正下着にありがちな「締めつけ感」や「見た目の野暮ったさ」を覆す、まさに“うれしい裏切り”の新定番。毎日のインナー選びがもっと楽しくなるはず♡

気になる“響き”も見た目も、これ一枚で解決！

「hale」は、補正力と快適さを両立したAhr.の新作ノンワイヤーブラ。

前作「cizucu」で大好評だった雫型カップをそのままに、薄着でも響きにくいレース上辺や、見えても可愛いバックデザインなど、夏のファッションに嬉しい工夫が満載です。

さらに【2段ホック×3本ゴム×脇高】の新構造により、軽やかな着心地なのに背中までスッキリ見えるのも魅力。レースやカップラインまでこだわり抜いた一枚で、気になる下着問題もすっきり解決！

PEACH JOHN新作にNiki登場♡秋のランジェリーが美しすぎる！

“ラクして整う”を叶えるアールの想い

補正下着＝窮屈でダサい。そんなイメージを、Ahr.は見事に覆してくれます。

3/4カップブラ/hale

ブラ単品 価格：3,690円／ショーツ単品 価格：1,690円／セット 価格：5,380円（税込）

「hale」は、ノンワイヤーなのに美しいバストラインを叶えるうれしい設計で、着けるたびに自分らしく整う感覚をくれる一枚。自分のために選ぶインナーが、いつの間にか気持ちまでふわっと軽くしてくれる──。

補正はもっと自由でいい。そんなブランドのメッセージがこめられた一着は、“今日の私、ちょっといいかも”と思わせてくれる新しい相棒になるはず。

カラー：ブラック／グレージュ／グリーン／パープル

もっと自分らしく、もっと自由に。

“整えること”が、毎日の楽しみになる。そんな新しい補正ブラ「hale」は、ただの下着以上の存在です。気分や服装に合わせて選べる4色展開で、着るたびに鏡を見るのが楽しくなるはず。

誰かのためじゃなく、自分の「好き」のために選ぶ一枚を。Ahr.は、これからも“あなたらしさ”に寄り添うブランドとして、もっと自由な補正下着を届けてくれます。

あなたも、haleと一緒に“新しい自分”に出会ってみませんか？