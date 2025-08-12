遥は涼太と結婚し、息子の颯太を出産。義母から「颯太名義の通帳を作って貯金したい」と提案され、遥たちは有難く受け入れたのですが…■義母が孫のために貯金を？遥は涼太と結婚３年目。先日、息子の颯太を出産し、育休中です。「何から何まですみません！」と遥。孫となると違うんだな、と涼太はしみじみ。クリスマスの日。遥の母が颯太のプレゼントを持ってやってきました。遥は涼太に義母の話を伝え、自分たちは颯太のための貯金をどうすべきか相談してみました。

それからというもの、遥たちはことあるごとに義両親にお金をだすようになりました。■義母の態度が怪しく思えてきて…「たしかに本末転倒だな…母さんたちにお金を使うのは控えよう」と涼太。ひとまず涼太は予約だけしました。と涼太は激高。でも本当にこのまま義母を信じていていいのでしょうか…？こちらは投稿者のエピソードを元に、2022年1月5日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「完全に息子夫婦の判断ミス」まずは義母に対するコメントです。貯金は嘘、という声が目立ちます。

・義父母が孫のために貯金を、聞いたことがありませんね。ましてや義父が息子の大学もお金を出さなかった人なのに。義母の考えで何か裏がありそうな雰囲気ですね。



・これは絶対、孫のための貯金なんてしていない。



・使い込みの気配。親戚のお礼も着服されそうですね。でも正直に孫名義で貯金したとしても名義預金で、金額次第では税務署からたっぷり請求がきてしまう案件なので、主人公夫妻しっかりしてー！と思っちゃいました。



・これは、義母は絶対使い込んでるパターンだな。厚かましいのが、丸出しだし。 子どもにたかる親ほどみっともないものはない。



・息子の大学の学費も出さずに、マイナスからの結婚生活をさせておいて、その上さらに高級旅館までたかるなんて形を変えた虐待です。こんな親縁を切った方がいいです。



・義母の態度がおかしい。たまに奢ったり、プレゼントするならまだしも、旅行代金や買い物で一緒にお金出してとか言うのってありえません。孫のために本当に貯金しているかも疑問

また、義母に通帳を渡した息子夫婦を疑問視する声も多数。

・貯金しておくからと義母から言われ、親戚からの出産祝いがいくらなのか確認もしないのはなぜですか。しかも申し訳ないからと何かにつけ小遣いを渡すことはすぐやめるべきです。孫のために貯金なんて絶対嘘。



・通帳や銀行カードを渡してはいけなかった。完全に息子夫婦の誤断。義両親を断罪の上で切り捨てよう！



・通帳やカードを渡す必要はないのでは。郵貯銀行の場合 振込先口座の記号や番号、振込先の名前さえわかればATMでも窓口でも振り込みは可能。銀行の場合 口座番号と口座名義人名がわかれば、こちらもATMでも窓口でも振り込み可能。通帳やカードを渡すのは振り込みだけじゃなく、自由に引き出してくださいと言っているのと同じ。



・旦那さんは自分の親だから信じたいのなら、きちんと確認すべき。 自分の親だからって盲目になってたら駄目だと思う。 確認して貯金してくれてたら「ありがとう」で済む話だし。 冷静になるべきだと思う。



・そもそも、通帳とカードを渡すとか考えられません。詰めが甘いです。所詮他人なんですよ。



・そもそもご主人の親に貯金通帳を預ける自体あり得ない。奥さんも自分が働いて収入がそれなりにあるから、気持ちに余裕あってそうしたのかわからないけど、義理の親に貯金通帳預けるなんて考えられない。



・所詮他人です。自分の価値観では図りかねない人がいて当たり前だと思います。 自分も結婚して他人との繋がりができて、初めてわかりました。



・自業自得。親がやりたいなら勝手にやらしておけばいい。口で言われて通帳の中身をみせてもらっていないのに、なぜ倍返ししてあげなければいけない？ 親といえど考え方は違うはず。



・親だからといって盲目的に信じてはいけない。いろんな親がいるから距離感を保つようにしよう。お金はルーズにしてはいけない。

読者の体験談も紹介します。

・名義預金を作るだけ作って使い込みといえば、お年玉。実親にやられました。取り返すつもりで親の財布からお金抜いたらたっぷり絞られましたが、半分は盗みはいけないと思いつつ、半分親がやってることをやり返しただけなのにな、と。教育には絶対悪影響なので、お年玉取り上げはやめてほしいものです。



・うちも義母の申し出があり、こちらで孫名義の口座を開設しました。そこにお金を振り込むから、教育などに使えと言われて。通帳は義母、キャッシュカードはこちらで持ちました。使っていないと使えと言ってくるようになり、ありがたく習い事や通信教育費用に充当。孫が小学校高学年になってからは振込をやめてもらいましたが、口座にはまだかなり残っていました。しかし孫が高校入学が決まり、夫が連絡した時、義母はお金がないと言い出し、さらに孫の口座のお金を何に使ったのかと夫はかなり追及され、もめたようです。使えと言うから孫の習い事などに使ったのに今さら何を言い出すのかと私も思いました。夫婦で相談し、キャッシュカードを義母に送りました。口座解約したいですが通帳と印鑑は義母のもとにある。私達はあなたのお金はあてにしないという意思表示です。



・絶縁案件。うちもたった一人の孫娘に、誕生日には、金貨を買ってあげてるの。と、言って、お年玉もクリスマスプレゼントも誕生日プレゼントももらったことがありません。死んだあと、金貨一枚出てきませんでした。金銭的余裕があったらどうぞにしておけばいいのに…。この話、我が家の義父母と同じ匂いがするなと、見ています。 嘘つき！くたばれと、今、思い出しても腹が煮え繰り返ります。



・主人の母もそうでした。これ買っておいてねと言って、お金を払わないので家に帰ったらレシートを渡してみんなの前でわざと回収してました。

義母が本当に孫のために貯金をしていればいいのですが…(田辺香)