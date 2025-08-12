カワサキ新「レトロバイク」発表！ さらに“旧車感”アップした「昭和風デザイン」採用！ 美しい230cc“単気筒エンジン”搭載した新「W230」発売へ！

カワサキ新「レトロバイク」発表！

カワサキは2025年8月8日、レトロスポーツバイク「W230」にカラー＆グラフィックの変更を施した新モデルを発表し、同年9月15日の発売を予告しました。

W230は、1965年に登場した「650-W1（ダブワン）」から始まるカワサキの歴史的なブランド「W」を車名に掲げる、レトロスポーツバイクのエントリーモデルで、Wシリーズ初となる“250ccクラス”として2024年に登場しました。

スタイリングはWシリーズの伝統を受け継ぐ旧車ライクなデザインで、カウルなどを装着しないシンプルな構造が、同車にクラシカルな印象を漂わせます。

また丸型を採用したヘッドライトとテールライト、そしてティアドロップ型のタンクは、独特かつタイムレスな美しさを引き立てる優雅な仕上がりです。

ライディングポジションは上体が起きた姿勢となっており、疲れにくく街中からツーリングまで幅広い用途に対応可能。

ボディはセミダブルクレードルフレームを採用しており、軽さと剛性のバランスが取れた、扱いやすい万能なバイクとなっています。

パワーユニットには、クラシカルなルックスを実現するべくシリンダーヘッドやフィンの造形にこだわった、232ccの空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載。

スロットルを開けた瞬間から豊かなトルクを発揮し、鼓動感と軽快な走行感覚を楽しめます。

また燃費性能はWMTCモードで40.5km／Lと、単気筒ならではの低燃費を実現。

そしてクラシックな外見とは裏腹に、最新のLED灯火類、サスペンションやブレーキシステム、ABSも搭載しており、安全性や操作性については現代の最新モデルとなっているのが魅力的です。

丸型メーターもクラシカルなスタイルでありながら、視認性の高い液晶ディスプレイが取り入れられていて、必要な情報を瞬時に確認可能。

シートは1ピースのロングシートで型押しが施されており、シート高は745mmと、250ccクラスの中でも親しみやすい高さです。

エキゾーストパイプは独特なスタイルのサイレンサーによって、Wシリーズ伝統の美しい外観を再現。

排気音は低音で力強く、加速時には鼓動感を楽しめるようチューニングされており、またクルージング時の音量は風の音と同程度になるよう工夫されているので、快適なライディング体感できます。

そんなW230に今回実施されたカラー＆グラフィック変更では、「メタリックマットダークグリーン×エボニー」と「キャンディパーシモンレッド×エボニー」の2色を新設定。

それぞれ、深みのある緑色および明るく目を引く赤色を採用し、レトロなデザインが引き立つ仕上がりとなっています。

この新しいW230の車両価格（消費税込）は、66万5500円。最大乗車定員は2名です。