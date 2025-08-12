『大阪マラソン』アーティスト26人出場へ BLUE ENCOUNT、カネヨリマサル、Chilli Beans.のメンバーも【一覧】
『大阪マラソン 2026』（来年2月22日開催）に、アーティストランナー24人の参加が決まった。OSAKA MUSIC RUNNERとして、7.2キロの「大阪マラソン＆720マラソン」に出場予定。
【概要】
『OSAKA MUSIC RUNNER』出走者 ※五十音順
AKARI（ELSEE）
Ito（PEOPLE 1）
Wez Atlas
映秀。
金井政人（BIGMAMA）
カナタタケヒロ（LEGO BIG MORL）
KARIN（ELSEE）
コザック前田（ガガガSP）
白井竣馬（Arakezuri）
新屋行裕（かりゆし58）
TAKE（FLOW・Gt）
TAXMAN（THE BAWDIES）
田中そら（kobore）
ちとせみな（カネヨリマサル）
辻村勇太（BLUE ENCOUNT）
寺中友将（KEYTALK）
中村洋貴（かりゆし58）
林龍之介（トンボコープ）
Bucket Banquet Bis（BIGMAMA）
HINA（ELSEE）
Fluffy
Maika（Chilli Beans.）
もりもとさな（カネヨリマサル）
山口大貴（プッシュプルポット）
