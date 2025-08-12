ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！ 外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読んでもらいたいコンテンツ」づくりを実践。自分たちでテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました。

このうちチームAは「防災」をテーマに、防災意識アンケートや福岡市民防災センターの取材、ライフラインが途絶えた状況での実験に取り組みました。「1人暮らし大学生の防災」について改めて考える機会になれば、うれしいです！ 3回目は「しの」が担当します。

私たちは、防災センターでの体験を通して災害の恐ろしさを実感しました。そして「実際に災害が起きてからでは、できることは限られている」という現実に気づかされました。

そこで災害時を想定した「ライフラインなし生活」を実験してみました。今の生活環境のままで大地震が起きたら「自分は本当に対応できるのか」「何が足りないのか」という不安を明確にするための挑戦でもありました。

【ライフラインなし生活の実験概要】

■実験日 2025年6月27日正午から6月28日正午までの1泊2日（24時間）

■状況設定

・1人暮らしの女子大学生

・晴れ、最高気温31度、平均気温28度

・震度5以上の地震が起き、電気、水道、ガスが停止したと想定

・特別な準備をせず、普段のストック（日用品と水2リットル）で過ごす

■ルール

・冷蔵庫は原則として使用せず、冷房は耐えきれなくなった時のみ使用する

・スマートフォンは使用可（停電している想定のため、使用は最低限にとどめる）

それでは実験開始です！!

［12時］地震発生

同時に水、電気、ガスが停止しました。正直なところ「すぐ復旧するだろう」と思いたくなりましたが、実際は余震や津波の恐れもあり、すぐには動けません。避難せずに自宅にいる場合、まずはやはり、貴重品や避難道具の準備。自分がいかに備えていなかったかを痛感しました。

［13〜18時］自宅で待機

揺れが収まりました。少し落ち着き、おなかがすいてきます。昼食を取ろうと思いましたが、カセットこんろがなく、加熱やお湯を沸かすことができません。不安が募ります。

冷蔵庫が止まっている設定のため、早めに食べてしまいたい食品として、バナナとヨーグルトを選択。実際に食べてみたら、バナナを切ってヨーグルトを盛るだけでも、水を何度も使いたくなると気づきました。

この時な役立ったのがラップ。皿はもちろん、包丁やまな板に巻けば洗い物を最小限にできました。加えてゴム製かポリ製の手袋があると、水を使わずとも手を清潔に保てて便利だろうなと思いました。

食後は当然、喉が渇きます。飲用以外にも水が必要になると考え、できるだけ我慢しました。お手洗いは1度。今回は実験ということで家庭のトイレを使っていいルールにしていましたが、実際に使えなかったらと思うと恐ろしく、簡易トイレの重要性を感じました。

普段は家にいる時、テレビやスマホで時間をつぶします。しかし、停電の設定なので使用を最小限にしてみると、やることがない！ その時間は苦痛でした。実際の災害時には、さらに不安や恐怖を増幅しそう。私は読書やオフラインでできる勉強をして過ごしました。

暑さに関しては、正午までは冷房を入れていて、部屋で動くことも少なかったため、午後6時までは何とか耐えられました。

［18〜19時］夜に備えて

夕方になり、空腹のピークに。干し芋とクラッカーを食べましたが、満腹感は全く得られず…。非常食を準備していなかったことを後悔しました。

冷房の効果も薄れ、暑さがより厳しくなってきました。冷感グッズや手持ちの充電式扇風機で暑さをしのぎます。

もうすぐ暗くなると思い、懐中電灯の代わりに電池式のペンライトを準備しました。化粧やコンタクトも外しました。拭き取りクレンジングと洗顔、化粧水ら兼ねるグッズを持っていたので、すごく便利でした。

コンタクトを外す際に少量の水を使いました。この「少量」の調整が難しく、1DAYの使い捨てタイプを常備しておくと安心だと思いました。

［19〜22時］真っ暗な夜

完全に日が暮れ、大通り沿いの家であっても想像以上に暗くなりました。電子機器を極力使わずにいたため、主にスマホやタブレットのライトを頼りにしました。

真っ暗な中では物にぶつかったり物を落としたりして、けがをするリスクもあります。特に1人暮らしなら、物の持ちすぎや部屋のレイアウトを見直すことの大切さを実感しました。

水の使用を制限している中だと歯磨きもままなりません。やれることもない中で「早く寝る」以外の選択肢がなくなっていきました。屋外の音が気になり、入浴していない不快感や地震への不安が増していきます。そういった気持ちから寝付けない人も多いのかもしれません。

寝ている間は暑さ対策ができないので、ここで冷房を解禁した（5時間タイマー）。

［翌朝9〜12時］朝の準備

水の使用制限が続いている中で朝を迎えました。拭き取り洗顔とコンタクトの装着で最小限の水を使いました。朝食はバナナとクラッカー。栄養の偏りも気になり始めます。

お風呂に入りたいという気持ちは常にあり、メーク時も日焼け止めなどで手がべたつき、洗いたくなります。そこは除菌シートで対応。照明が自然光のみのため、メークがしにくく、髪の寝癖も直せません。

ドライヤーやヘアアイロン、前髪カーラーが使えない状態では、人前に出るのをためらってしまう人も多いと思います。充電式や電池式をそろえておく重要性も感じました。

暑さも厳しくなり、11時には冷房を入れました。

［12時終了］

ようやく24時間がたちました。思ったよりきつくなかったというのが正直な感想ですが、それは「実験」だったからだと気づきました。真っ先にしたのは、お風呂に入ることでした。

■実際に困ったこと

この24時間で一番困ったのは、水を思うように使えなかったこと。喉が渇いても我慢し、料理や洗顔でも「どう節水するか」を常に考えながら行動しなければなりません。

食料のストックがほとんどなく、カセットこんろも持っていなかったため、加熱できる食材が使えませんでした。食べられるものがかなり限られてしまったのがストレスでした。

■気をつけたこと

「スマホの使用を最小限に」

緊急連絡や地震速報で必要なスマホは、極力使わずに電池を温存しました。そのため24時間で50％ほどしか使いませんでした。情報収集と連絡手段として、いざという時のために残しておく意識が大切です。

「できるだけ節水する」

日常生活では無意識にかなりの水を使っていると実感しました。除菌シートや拭き取り化粧水、マウスウォッシュなど代替品を活用し、本当に必要な場面に水を残す工夫をしました。調理器具や皿はラップを敷き、洗い物を出さない工夫も役立ちました。一方でごみが増えるのが問題点です。

「今ではなく、明日を考える」

食事については、ライフラインの復旧がいつになるか分からない中で、一気に満腹を目指すのではなく、少しの食べ物で空腹をしのぐよう意識しました。カセットこんろがあれば食べられる物が格段に増えるため、備えておくべきですね。

■実験で気づいたこと

何よりも「防災の準備が不十分だった」という事実に直面しました。水のストックもなく、食べ物も限られていたため、これが数日続けば、確実に体調を壊すだろうと感じました。

今回は冷房とトイレを最低限使える条件での実験だったため、実際の状況よりはかなり楽だったと思います。それでも必要な備えや行動が明確になったのは大きな収穫でした。

この実験は、1人暮らしだけでなく、家族で暮らす人も試してほしいと思います。24時間でも体験してみることで「自分たちに何が必要か」が明確になります。

日頃からライフラインやデジタル機器に頼りすぎていたことにも気づかされました。防災グッズだけでなく、掃除をこまめにする、ごみをためない、部屋を整理整頓する…など、普段の生活習慣も、災害時の安全、清潔、安心に直結する大切な防災行動だと感じました。

例えば、散らかった部屋では、暗い中で何かにぶつかり、けがをするかもしれません。外に避難する際に必要な物をすぐ持ち出せるようにしておくことも大切です。電子機器の充電管理も日頃から意識する必要があると改めて思いました。

さらに、ライフラインがないと「何もできない時間」が増えます。この時間が不安を膨らませてしまう原因にもなりそうです。子どもがいる家庭は特に「何もできない時間」をどう過ごすかも含め、事前に準備しておきたいですね。

■役に立ったもの

・除菌シート、ティッシュ類

・拭き取りの化粧水、洗顔、クレンジングが一つになったアイテム

・ラップ（皿や調理器具に敷くことで洗い物削減）

・マウスウォッシュ

・メークの際の筆（手を汚さずに済む）

・冷感グッズ（暑さ対策に）

■必要だと思ったもの

・水のストック（多めに）

・保冷剤（冷蔵庫の食材の保存・暑さ対策）

・懐中電灯

・カセットこんろ（食事の選択肢が広がる）

・使い捨てのカトラリー（洗い物を出さない）

・ポリ袋（ごみが多くなるため）

最後に反省会の様子をお届けします！

まりな「ライフラインなし生活はどうだった？」

しの「想像よりは負担が少なかったけど、被災時に何が必要なのか考えるいい機会になった。いかに準備するかで、心身ともにどれだけ助かるか分かったよ」

まりな「ライフライン復旧には電気が数日、水道が数週間、ガスで数カ月かかることもあるらしい。防災って本当に大事だね」

ひな「そういえばタイに留学した時、水道と電気が何度か止まったことがあるんだ」

しの「そうだったの！ その話、聞きたい！」

ひな「海外はシャワー生活が多いから水をためることはできなくて、使用済みのペットボトルに水をためて使ったよ。モバイルバッテリーは常に充電を満タンにしていた。タイは暑い地域なので手持ち扇風機も充電した。とっても不安だったけど、準備の大切さを感じたよ」

まりな「福岡は安心と思っている人は多いけど、実際はいつ起こるか分からない」

しの「うんうん。しかも防災するかしないかで、被災後の復旧にかかるお金の桁が変わってくるという記事を見たことがある」

ひな「防災することでいろいろな面での負担が変わってくるから、人ごとだとは考えず、未来の自分たちのためにも今すぐ防災しないとね！！」

みなさんも防災意識を高めて、日頃の備えを万全にしておきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

