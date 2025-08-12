ラグビー稲垣啓太の妻・新井貴子、夫婦ショットを多数披露し反響「毎回最後にオモロイ写真ぶっ込んできますよね笑」
モデルの新井貴子（稲垣貴子・34）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫で埼玉パナソニックワイルドナイツ所属ラグビー選手・稲垣啓太（35）との夫婦ショットを多数公開した。
【写真】「カッコいいカップル」ラグビー稲垣啓太＆新井貴子の夫婦ショット ※2枚目から
新井はカラフルな絵文字とともに、エレベーターの鏡に写る2人やシュノーケリングを楽しむ姿、砂浜に座り食事を楽しむ様子など“夫婦ショット”満載で稲垣とのバカンスを報告した。
最後の写真では、稲垣がサングラスをかけてゲームのバイクにまたがるちゃめっ気ある姿を披露している。
この投稿を見たファンからは「毎回最後にオモロイ写真ぶっ込んできますよね笑 #実はそれ待ち」「もう素晴らしい一つの作品という感じです〜」「こんなに存在感のあるカッコいいカップル中々居ないよ」などとコメントが集まっていた。
