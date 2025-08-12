『遊戯王GX』×サンリオ、まさかのコラボ！ グッズにフレイム・ウィングマン×キティ、封印されしポムポムプリン
アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX』とサンリオデザインプロデュース＆サンリオキャラクターズコラボの新作グッズが登場した。現在、サンリオアニメストア池袋P’PARCO店での店頭販売をはじめ、通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」「KAIBA CORPORATION STORE（KC STORE）」でも取り扱い中。
【画像】なにこれ？（笑）封印されしポムポムプリン…遊戯王GXとのコラボグッズ
グッズには遊城十代たちがデフォルメタッチで描かれたイラストと、“E・HERO フレイム・ウィングマン×ハローキティ”などサンリオキャラクターズがモンスターの格好をしたイラストを使用。
さらに、“封印されしポムポムプリン”と話題を呼んだアクリルキーホルダーなど前回コラボイラスト使用のグッズも一部登場して、見どころ満載のラインナップになっている。
【「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX Design produced by Sanrio」グッズ一覧】
・ホログラム缶バッジ（全６種）※ブラインド
・コレクションシート（全６種）※ブラインド
・アクリルスタンドプレート（全６種）
・ダイカットステッカー（全６種）
【「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX×サンリオキャラクターズ」グッズ一覧】
・ホログラム缶バッジ（全９種）※ブラインド
・星型ナスカン付きデカアクリルキーホルダー（全９種）※ブラインド
・アクリルぷちスタンド（全９種）※ブラインド
・フレークシール（全１種）
・PVCポーチ（全１種）
・パタパタメモ（全１種）
・クリアファイル（全１種）
・マグカップ（全１種）
【「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ×サンリオキャラクターズ」追加グッズ一覧】
・アクリルキーホルダー（全５種）※ブラインド
・マグカップ（全１種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
