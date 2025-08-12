猫背のネイビーセゾンが10月1日にリリースする3rdミニアルバム『ICE GLEAM』の詳細が発表された。

本作は、バンドが提唱する“誰もが持つ胸の奥にあるキラキラしたものを音に紡いで届ける事＝ネオンロック”に付随した“愛すグリーム≒煌めきを愛そう”という想いが込められた1枚に。アルバムジャケットは、前作『NEON EYES』に続いてメンバーのおかともき（Ba/Cho）が手掛けた。

また、本作には映画『バッコン！』で初映画主題歌を担当する「MONOTARINAI」をはじめ、3カ月連続でリリースされた「ウェイティン!!」「カッコつかないよ」「DOLE PLAYING」や、新曲「Highway Life」、「我爱你」といった全6曲が収めされる。

なお、本作はタワーレコード限定発売となっており、予約購入者特典として、おかともきがデザインしたオリジナルステッカーがプレゼントされる。

さらに、11月からスタートする『猫背のネイビーセゾン pre.【GLEMLiNS TOUR】』の対バンアーティストを発表。bokula.、Broken my toybox、Gum-9、トップシークレットマンらとの共演が決定した。チケットは現在一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）