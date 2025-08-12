※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と同僚・芹の距離に不信感を抱いた妻は、ついに離婚を決意。昇進後、責任感から芹の仕事以外の相談にも乗っていた夫でしたが、葉山からは「危機管理が甘すぎる」と厳しく批判されます。芹を地元まで送迎したあの日…カフェに立ち寄った後、芹の予約したホテルが取れていないことが発覚し、やむを得ず同じホテルに宿泊することに。後日、地元の友人と飲んでいた夫は、芹からの着信に気づきます。折り返すと芹は自暴自棄になっているようなことを言い、夫は慌てて彼女のもとへ向かうのでした。



■…え？待っていたのは普段通りの芹

■明るく振る舞ってはいても…本気で悩んでいた■部屋で2人きりに…!?芹のもとへ駆けつけた夫でしたが、思いのほか彼女は落ち着いていました。ただ、何かに悩んでいるのは確かなようで、夫は「今日会う予定だった人と何かあったのか」と問いかけます。すると芹は、「部屋で話を聞いてほしい」と頼んできたのです…！悩みを聞くだけとはいえ、既婚者同士が密室で2人きりになるのは、冷静に考えても不自然な状況です。彼女が密室にこだわる理由があるとすれば…？芹はいったい何を考えているのでしょうか。(スズ)