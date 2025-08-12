吉本新喜劇座長のすっちー（53）が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。遊び半分で出演している芸人の特徴を語った。

この日番組では、行きつけの店がないという「ナインティナイン」岡村隆史のために、大阪・今里の飲食店を特集。これを受けてお笑いタレント・なるみは「今里やったらNGK（なんばグランド花月）の合間とかにタクシーで行けるからね」と納得。「行けるんちゃうん？ピって行って」と劇場からの距離のメリットを挙げた。

しかしすっちーは「タクシーで合間に行くやつは基本ダメなんですよ」とバッサリ。「もうそんなもんは劇場に遊びに来てるやつなんですよ」と断言すると、なるみは「うわ、座長」と尻込み。岡村が「タクシーに乗ってご飯を食べに行くようなやつは遊びに来てる」と繰り返すと、すっちーは「もうそんなやつは劇場に来る前から、“今日はこんなんしよう”ってもう遊びのことを先考えてる」と切り捨てた。

さらに「これはダメです」と続けたものの、「で、こんなことを言うてると嫌われていきます。あんまり厳しいことを言いすぎると、息が詰まるって言われます」と嘆くと、岡村は「これ時代やな…」としみじみ。すっちーは「息詰めさせて窒息させたろかと思ってます」と被せ、笑わせていた。