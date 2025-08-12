【ABC-MART】ナイキ商品50万足がMAX50％オフの在庫大放出セール中！《8月17日まで》

ABC-MARTでは、2025年8月8日から17日まで、全国のABC-MARTおよび、ABC-MART GRAND STAGE店舗およびオンラインストアでNIKE商品限定の「NIKE 在庫大放出セール」を開催しています。

人気シューズや注目アイテムが最大半額に

NIKEブランドの約50万足以上のシューズを対象に、最大50％オフのセールを開催。「エアマックス」や「エアフォース1」などの人気モデルをはじめ、注目アイテムが最大半額のお買い得価格で購入できます。

対象商品（一例）

【ABC-MART取り扱い商品】

・ビッグ ナイキ LOW

カラー：140WHT/MNVY

サイズ：24cmから29cm（0.5cm刻み）、30cm

価格：1万780円→5390円（50％オフ）

・エア ズーム ライバルフライ 4

カラー：001BLK/WHT

サイズ：24.5cmから29cm（0.5cm刻み）、30cm

価格：1万1000円→5500円（50％オフ）

【ABC-MART GRAND STAGE取り扱い商品】

・エア フォース 1 '07 LX

カラー：010BLK/BLK

サイズ：22.5cmから30cm（0.5cm刻み）、31cm

価格：1万9800円→9900円（50％オフ）

オンラインストアを含め、店舗により取り扱い商品が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部