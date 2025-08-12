フジテレビの堀池亮介アナウンサー（２９）が１２日に自身のインスタグラムを更新し、第１子男児の誕生を報告した。

「ご報告」と題して投稿し「私ごとで恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と発表し、赤ちゃんの写真をアップ。「出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました。母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵（あんど）しております」と立ち会ったことを明かした。

「長い妊娠期間を乗り越え、命を懸けて産んでくれた妻には、言葉では尽くせぬほどの感謝の気持ちでいっぱいです。また、支えてくださった医療従事者の皆様にも、心より御礼申し上げます」と感謝をつづり、「この尊い命に惜しみない愛情を注ぎ、家族みんなで力を合わせて、一歩一歩、大切に歩んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

堀池アナは順天堂大学を卒業後、２０１９年にフジテレビ入社。同期には藤本万梨乃アナがいる。現在は「サン！シャイン」の木曜ナレーションや、「ＢＳフジＬＩＶＥプライムニュース」の隔週火曜日、「Ｆ１ ＧＰニュース」やスポーツ中継などを担当。プライベートでは２０２４年１月３１日に結婚。翌２月１日に同局系「めざまし８」（当時）で結婚を生報告した際、お相手について「会社は違うんですけど一般企業に勤めている２７歳」（当時）と語った。

父の堀池巧氏は１９８６〜９５年までサッカー日本代表として活躍。９９年に現役を引退し、サッカー解説者を経て順天堂大サッカー部監督も務めた。