Ｊ１の横浜ＦＣは１２日、横浜市内で次節の神戸戦（１６日・ノエスタ）へ向けての練習を行った。練習後にＦＷアダイウトン（３４）が取材に応じ、移籍後初試合でのゴール、今後の意気込みなどを語った。

アダイウトンは先月３１日にブラジル２部のクレーベ・ド・レモから完全移籍で加入。屈強な体を生かしたフィジカルに加えて、スピードとドリブルにも強みを持つアタッカーだ。９日の浦和戦（１●２）では後半１１分から新天地デビューを果たすと、同５４分には胸トラップから華麗な動きを見せてゴールを決めた。

移籍後最初の試合で即結果を残した３４歳は「何よりも大事なのは、自分のゴールよりもチームの結果。そういった面では結果に結びつかなくて悔しい」としつつ、「後ろから来たボールに対して、相手を背負いながら、うまく胸トラップして反転まできれいに行けた。自分の中でもきれいなゴールだったなと思う。加入した１試合目で、ああいったゴールを決められてすごくうれしい」とうなずいた。

２０１５年に当時Ｊ２の磐田に加入。磐田では５年、ＦＣ東京では４年過ごし、Ｊ１通算２３５試合で５５得点を記録している実力者だ。Ｊ２甲府でプレーした昨季は３３試合で１４得点を奪うと、オフに家族と相談して母国のリーグへ帰った。しかし、横浜ＦＣのオファーを経て、半年ほどで日本への帰還を決断。まだ家族はブラジルにいるというが、「自分の家族が日本が好きだと再確認できましたし、あとは自分の家族がブラジルよりも日本の生活に慣れている。もちろん日本でプレーしたいという気持ちはありましたし、自分の奥さんも子供も日本がすごい好き。またどこかのタイミングで日本に行けたらいいなという話をしていた」と、Ｊリーグ復帰の理由を説明した。

チームは現在、Ｊ２降格圏内の１９位。リーグ戦７連敗中で、４月６日の清水戦（２〇０）以来リーグ戦での複数得点もない。クラブの今季最大の目標はＪ１残留であり、アダイウトンも「今のチーム状況、順位を考えると何よりも勝ち点がほしい。何としても勝ち点３が欲しいのが本音」とうなずく。その上で、「相手よりも１つでも多く（ゴールを）取る。うちが１点しか取れないのであれば、失点しないで、１―０で勝つのが一番クリーンな戦い方。攻守のバランス、相手よりも１個でも多くゴールを取ることを頑張っていきたい」と意気込んだ。実績十分な実力者が、悩めるチームの救世主になる。