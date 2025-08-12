【巨人】ＧＩＡＮＴＳ公式リセール　オフィシャルチケットで購入の電子チケットも１２日から適用開始

巨人は、公式のチケット再販売サービス「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」の出品対象を一部の一般チケットにまで拡大すると発表した。

「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」は、都合がつかず観戦できなくなったチケットを譲りたいファンと、良い席を適正に購入したいファンをつなぐ公式のサービス。これまではシーズンシートオーナーが自身で契約しているシーズンシートチケットに限って出品できる仕組みだったが、１２日から「ＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケット」で購入した電子チケットも出品が可能となる。リセールチケットを購入できるのはこれまでと変わらず、シーズンシートオーナーまたはＧＩＡＮＴＳ ＩＤを持つメンバーに限る。

＜ＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケットの出品条件＞

・ＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケットから購入した電子チケットのみ出品可能。他のプレイガイド等で購入されたチケットや紙のチケットは出品できない。

・対象試合開催日の３日前から出品が可能。

・成立回数は年間２回まで。

・出品は１人１試合１件まで。

※一部の席種は対象外。

詳細は球団公式ホームページまで。