女優の二階堂ふみ（３０）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）の結婚発表から２日。ついに夫婦ショットが実現か！？よく見ると…。

「二階堂ふみ様 カズレーザー様おめでとう御座います」とインスタグラムを投稿したのは、お笑いタレントのキンタロー。「ｖｉｖａｎｔの時からキンタロー。は２頭身の二階堂ふみとして、勝手にふみさんの素晴らしさを広める活動をしてきました。寛大な御心でその活動を許してきてくださいました。ふみさん」と、二階堂への愛が止まらない。

そして「ニュースをみてびっくり」と結婚に仰天。「私なりのお祝いをお二人にむけてさせてください！！お二人も末永くお幸せに」と祝福し、「緊急で撮影しました」という写真をアップした。

２０２３年７月期に放送されたＴＢＳ系「ＶＩＶＡＮＴ」で二階堂が演じた柚木薫のキャラクターをモノマネ。金髪＆赤スーツのカズレーザーにも紛し、一人二役で撮影した２ショットを投稿。フォロワーは「全然似てないのに、、、似てる」「ドーナツ吹いたわ」「この瞬発力だよねキンタローの強みは！」「天才すぎる」と笑った。