Photo: はらいさん

これ、本当に使いやすいの？

この秋iPhone向けに一般公開予定のiOS 26。Liquid Glass（リキッドグラス）を採用した新しいデザインに注目が集まりますが、「見た目だけでなく中身もガラッと変わったと思うアプリは？」と聞かれたら、僕はきっと「カメラ」アプリと答えると思います。

今回特別にApple（アップル）からiOS 26のパブリックベータ版を試す許可を頂いたため、新しく生まれ変わった「カメラ」アプリのファーストインプレッションをお届けします。

きっと違いにすぐ気付く。これがiOS 26の「カメラ」アプリだ！

Photo: はらいさん

iOS 26の「カメラ」アプリですが、起動した瞬間から大幅なUI変更に気付く方も少なくないと思います。

スッキリとした撮影画面は逆にシンプル過ぎて、子供からお年寄りはもちろん、カメラにあまり詳しくない人にとってもわかりやすいデザインになったともいえる気がします。

シャッターボタン周りもガラッと変わった

Photo: はらいさん 左：iOS 18.6 右：iOS 26 (パブリックベータ版)

iOS 18.6とiOS 26 (パブリックベータ版)の「カメラ」アプリの撮影画面を比較してみます。こうして並べてみと、iOS 26では撮影モードのタブがシャッターボタンの下に移動していることがわかります。

アプリ起動時はビデオと写真、2つの撮影モードのみのシンプル表示に変わりました。もちろんパノラマ写真やタイムラプスといった別の撮影モードを使うこともできますが、その切り替え方法もだいぶ変わっています。

撮影モードの新しい切り替え方は、正直慣れが必要と感じた

Gif: はらいさん

撮影モードの新しい切り替え方ですが、指をスライドさせて選択する必要があります。これまでのスワイプする方向とは逆になるため、最初は混乱すると思います。

iPhoneを縦にして撮影するときは親指で撮影モードを切り替える方が圧倒的に多いと思いますが、正直これは操作しづらいと感じました。もっとこう、滑らかに簡単に切り替えられたらいいなと。単なる慣れの問題に過ぎないかもしれませんが...。

カメラの詳細設定は一覧で確認できて見やすい

Photo: はらいさん

それぞれの撮影モードの名称部分、または画面右上のメニューボタンをタップすることで各撮影モードの設定画面を呼び出すことができます。これまでは画面の下から上に向かってスワイプして設定画面を表示できたのに対し、iOS 26では大画面でフラッシュや露出、タイマーといった撮影モードの状況を一目で確認できるようになりました。これはわかりやすくて良いなと。

また、設定画面の背景はすりガラス風になっていますが、特に見にくいと感じることはなかったのでご安心を。新しいソフトウェアのUIは場合によって慣れるのにかなり時間がかかりますが、iOS 26の「カメラ」アプリに関しては、特にどんどん使って慣らしていく必要があるように感じました。

この秋配信予定のiOS 26の正式版は、今のベータ版の仕様とは大きく異なることも予想されます。ただ、「カメラ」アプリのUIが大きく変わることに対しての心構えは必要だと思います。

